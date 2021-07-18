Погребинский призвал Украину загладить вину перед Россией

Политолог Михаил Погребинский считает опасным сохранение антироссийской риторики на Украине.

По словам эксперта, Киеву пора перестать надеяться на Вашингтон, так как он находится "за тридевять земель" в отличие от России. Украине пора вспомнить, что она находится по соседству с такой сверхдержавой, говорит политолог.

"Украинцам остается одна единственная возможность для нормализации ситуации: загладить вину перед Россией и восстановить с ней нормальные отношения", — высказался Погребинский.

Украине не стоит рассчитывать на поддержку США. Лучше будет отказаться от попыток всячески угодить американцам, ведь уже сейчас видно, что Вашингтон меняет курс, сказал эксперт. В результате такой политики Киев может лишиться своей государственности.