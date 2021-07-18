Экс-советница Рейгана рассказала о большом предательстве НАТО по отношению к Горбачеву

Бывшая советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси рассказала, как НАТО обманула экс-генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.

Инцидент произошел в 1990 году, когда у власти находился президент США Джордж Буш. Тогда советский лидер сообщил, что государство заключило соглашение с НАТО о нерасширении Североатлантического альянса на Восток. Однако позже организация не подтвердила эту информацию. По словам Масси, это было "большим предательством" со стороны Альянса.

"Представители Альянса заявили, что раз никаких документов не подписывали, то и договора не было. Но я не вижу причин не верить Горбачеву: его просто обманули, пообещав такое соглашение и не сдержав слово", — сказала Масси в интервью Lenta.ru.

Она отметила, что ей очень стыдно за эту ситуацию и добавила, что Горбачев стал жертвой той атмосферы доверия, которая возникла еще при правлении президента США Рональда Рейгана.