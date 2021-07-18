«Приедет с армией»: Сатановский оценил вызов Шойгу к украинскому следователю в Мариуполь

Министр обороны Сергей Шойгу может приехать вместо Мариуполя в Киев, причем сразу с российской армией, отметил политолог Евгений Сатановский. Службе безопасности Украины (СБУ) следует быть осторожней в своих желаниях.

Ранее СБУ в очередной раз вызвала главу Минобороны РФ в Мариуполь 20 июля для проведения процессуальных действий по делу о «создании непредусмотренных законом военизированных формирований». Старший следователь ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко очень желает видеть российского министра через два дня.

Сатановский, рассуждая о резонансной повестке, привел историческую аналогию. В конце Великой Отечественной войны по Москве провели колонны военнопленных гитлеровцев: они очень хотели увидеть советскую столицу и пройтись по ней триумфальным маршем, как по Парижу. Исполнилась только первая часть желания.

«Они же хотели Москву увидеть? Хотели. Ну, увидели. Полегчало им от этого? Вряд ли. Но желание исполнилось — к кому какие претензии? Вот и с вызовом на Украину Шойгу так же. С эскортом в несколько дивизий, чего ж не прибыть по такому вызову?», — вопрошает политолог в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Идея не то, чтобы свежая, констатирует Сатановский. В прошлом Киев уже прибегал к показательным вызовам министра в следственные органы. Так в 2014 году Шойгу хотели допросить в МВД Украины, а в 2016-м объявили генерала в розыск.

Провокационные методы Киева в отношении российских властей не меняются, но вот ситуация на Украине даже не стагнирует, а ухудшается — особенно при президенте Владимире Зеленском, отмечает политолог. Когда на этой должности был «миллиардер-кондитер», как характеризует эксперт бывшего президента Петра Порошенко, страна еще не была доведена «до такого состояния, как сейчас».

«С другой стороны… Не всегда же на Украине было центральное отопление, газо- и водоснабжение, промышленность и наука, медицина и образование. Не всегда стояли те города, которые пока еще стоят. Многое она получила при империи, многое при Советском Союзе, а теперь она незалежная. Не нужно ей это. Ну, и…», — говорит Сатановский.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

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