Главный тренер "Локомотива" Николич высказался о кадровых проблемах клуба

"Зенит" и "Локомотив" сыграли за Суперкубок России, встреча прошла в субботу в Калининграде и завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

Московский "Локомотив" в матче за Суперкубок России с петербургским "Зенитом" допустил неоправданные ошибки, которые привели к трем голам, считает главный тренер железнодорожников Марко Николич.

Сербский специалист назвал "Зенит" качественной командой, которая хорошо воспользовалась ошибками столичных футболистов. По словам Николича, ни в коем случае нельзя играть подобным образом с командами такого ранга. Он отметил, что у него достаточно много травмированных игроков и молодых футболистов, на которых он "смотрит с осторожностью".

"С этим надо справляться. Трансферы я могу комментировать только после того, как они произойдут", — сказал он.

Отвечая на вопрос о предметном интересе "Локомотива" к защитнику Юрию Жиркову, он отметил, что не в курсе ситуации.