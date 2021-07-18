Врач Тяжельников рассказал о последствиях вакцинации от COVID-19 в состоянии опьянения

Людям, желающим привиться от коронавируса, не стоит приходить на процедуру в состоянии алкогольного опьянения.

Пациенту для получения допуска от врача к вакцинации от COVID-19 необходимо чувствовать себя хорошо и стабильно, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, медики не могут вакцинировать людей, находящихся в состоянии опьянения. Поэтому человеку, употребившему алкоголь, лучше прийти на следующий день с нормальным самочувствием. Кроме того, не стоит делать прививку натощак, поскольку организм может быть ослаблен.