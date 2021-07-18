Глава партии "Родина" Журавлев встретился с представителями бизнеса Приморского края

Депутат Госдумы России, глава партии "Родина" Алексей Журавлев посетил город Артем и несколько сел в Приморском крае, где встретился с жителями и представителями бизнеса.

Важной темой стало обсуждение освоенного "дальневосточного гектара". Журавлев пообщался с владельцем ООО "Мегасервис" Юрием Симоненко из села Алексеевка, который наладил на этой территории производство банных веников.

По его словам, главная проблема заключается в нехватке кадров. Симоненко пытается найти выход из ситуации и привлекает на подработку местных школьников, однако глобально данный вопрос не решен. Кроме того, тяжело идут дела, связанные с обустройством территории.

"Обидно, что программа по освоению "дальневосточного гектара" не до конца продумана. Это от того, что нет условий, нет реальной государственной поддержки. Надо выдавать столько гектар, сколько человек сможет обработать, сколько экономически целесообразно, окупаемо для сельхозпроизводства. Помогать ему кредитами и техникой", — подчеркнул парламентарий.

Предприниматель отметил, что рад бы заниматься сельским хозяйством, поскольку именно на таких условиях ему и выдали участок. Но, как выяснилось позднее, у участка вдруг поменялся статус в одностороннем порядке, и теперь выращивать здесь ничего нельзя.

Алексей Журавлев внимательно выслушал проблему и с возмущением заметил, что это — не первый такой случай в регионе. Лидер "Родины" пообещал помочь и взять этот вопрос на личный контроль.