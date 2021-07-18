ЦСКА отклонил предложение «Брентфорда» по Влашичу

Руководство столичного ЦСКА отклонило предложение английского «Брентфорда» о покупке хавбека Николы Влашича за 15 млн евро. Об этом сообщил журналист Sport Italia Руди Галетти.

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич выступает за московский ЦСКА с 2019 года. Как заявил Галеттив своем Twitter-аккаунте, полузащитник хочет перейти в "Милан" на постоянной основе, армейцы готовы рассмотреть вариант с арендой, но с обязательной опцией выкупа игрока.

Во вторник издание IlMilanista сообщило, что итальянский клуб готов взять хорватского хавбека в аренду, но красно-синие настаивают на полноценном трансфере.