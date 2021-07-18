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Запад не поможет. Как аукнется водная блокада Крыма ее организаторам

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Запад не поможет. Как аукнется водная блокада Крыма ее организаторам

Украинских граждан, подозреваемых в организации водной блокады Крыма, имеет право привлечь к ответственности российский суд, заявил адвокат, кандидат юридических наук Янис Юкша. В случае признания их виновными Интерпол вряд ли посодействует поимке, но в некоторых дружественных России странах организаторов блокады могут арестовать и экстрадировать для суда на территорию РФ.

Ранее в крымском парламенте пообещали привлечь к уголовной ответственности тех, кто лишил полуостров ресурсов. Рабочая группа выявила 12 украинских граждан, причастных либо являющихся сторонниками водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокад. Информация об этих лицах передана в Следственный комитет, готовятся документы для подачи иска в суд. Сумма ущерба — 1,47 триллиона рублей.

Юрист уверен: смысл в действиях крымского парламента есть. Обращение в суд он поддержал, а блокаду полуострова назвал «чудовищным актом». Нужно решительно применять правовые механизмы к тем, кто проводит деструктивные действия в отношении России, отметил Юкша. И пусть поддержка западных стран злоумышленников не обнадеживает: заведенное в РФ уголовное дело «аукнется» риском быть арестованными во многих странах СНГ и не только.

«Я не уверен, что так называемое "международное сообщество" захочет помочь России в очевидных правовых требованиях. С одной стороны, есть Интерпол и он обязан изобличать, ловить и экстрадировать преступников на территорию страны, которая требует этого. Но мы знаем, как зачастую вяло реагирует эта структура на требования России. С другой стороны, не все страны могут не среагировать на эти требования. И это создает проблему для подозреваемых»

Юрист объяснил, что грозит организаторам водной блокады Крыма после суда в РФ
vk.com  / Янис Юкша

До этого в Киеве выдвинули Крыму претензии, подкрепленные немалой суммой денег: из-за присоединения полуострова к России Украина якобы потеряла 135 миллиардов рублей. Опроверг заявление вице-спикер республиканского госсовета Ефим Фикс, подчеркнув, что Крым украинским властям ничего не должен, а выставленная сумма «взята с потолка».

Ранее водную блокаду Крыма прервал мощный циклон, затопивший накануне несколько городов Краснодарского края и Дагестана. Обильные осадки переполнили обмелевший семь лет назад Северо-Крымский канал, до 2014 года обеспечивающий 85% потребностей полуострова в пресной воде. Подробнее читайте в нашей статье.