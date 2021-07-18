В Москве началось снижение заболеваемости коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об улучшении эпидемиологической обстановки в российской столице.

В эфире телеканала "Россия-1" Собянин сообщил, что за прошедший месяц число новых случаев коронавирусной инфекции снизилось практически в два раза по сравнению со временем, когда был пик заболеваемости. Кроме того, уменьшилось количество госпитализаций.

"По количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза", — сказал он.

Мэр добавил, что улучшить эпидемиологическую обстановку удалось благодаря принятым мерам и осознанности самих москвичей. Однако он призвал не расслабляться, так как ситуация по-прежнему остается сложной.