Камала Харрис отказалась от карантина после контакта с инфицированными COVID-19 людьми

Вице-президент США Камала Харрис проигнорировала карантин после встречи с заразившимися коронавирусом чиновниками.

Харрис 13 июля провела рабочую встречу с представителями законодательной власти штата Техас. Мероприятие состоялось в Вашингтоне.

"Сегодня нам сообщили, что двое делегатов получили положительный результат тестов на коронавирус. Учитывая сроки этих тестов, было определено, что вице-президент и ее персонал, присутствовавший на встрече, не подверглись риску заражения", — сказала советник вице-президента Симоне Сандерс.

Вместе с тем пресс-секретарь добавила, что высокопоставленная чиновница не вступала в тесный контакт с лицами, сдавшими положительный тест на COVID-19. В связи с этим принято решение о возможности отказаться от карантинных мер.