Идею четырехдневной рабочей недели не поддержала треть россиян

Идею четырехдневной рабочей недели не поддерживает треть россиян, так как опасаются сокращения доходов, следует из исследования онлайн-сервиса поиска работы SuperJob.

Идею о рабочей четырехдневке поддержали 44% респондентов. Против выступили 34% опрошенных. При этом 63% участника опроса уверены, что за четыре рабочих дня смогли бы выполнить примерно такой же объем работы, как за пятидневку. Еще 24% думает, что не справится со своим функционалом за такой срок, сообщает РИА Новости.

Опрос проводился с конца июня до середины июля. Всего было опрошено 1,6 тысячи россиян из числа экономически активного населения всех округов России.

Ранее российские предприниматели оценили возможность перехода на формат дистанционной работы при возникновении возможного локдауна. Более 62% опрошенных рассказали, что подготовились к такому развитию событий.