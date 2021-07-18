СБУ в очередной раз пригласила Шойгу посетить Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) в очередной раз вызвала министра обороны России Сергея Шойгу. Сотрудники спецслужб захотели лично вручить ему письменное подозрение.

СБУ вменяет Шойгу якобы "создание нескольких незаконных военных формирований". Также отмечается, что российский генерал "обязан" приехать в Мариуполь в Главное управление СБУ Донецкой и Луганской областей. Такое сообщение передает издание "Главком".

Спецслужбы Украины уже не раз пытались провести следственные действия с гражданами России. Бывший прокурор страны Юрий Луценко в 2016 году сообщил, что намерен арестовать Шойгу и еще 17 высокопоставленных россиян. Тогда им вынесли обвинение в "угрозе нацбезопасности Украины".