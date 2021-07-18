Роспотребнадзор сообщил о вытеснении старых вариантов коронавируса более заразными

Руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов сообщил, что менее заразные варианты коронавируса вытесняются более заразными.

По его словам, тяжесть течения заболевания при этом не прогрессирует. Более агрессивный вариант вируса заражает больше людей. Другие варианты вируса в это время не размножаются, медленнее распространяются и "сходят со сцены", сообщил РИА Новости специалист.

По его словам, за счет усиления заразности вирус повышает свою эффективность.

"А вот тяжесть заболевания нет, тяжесть не прогрессирует. В итоге идеальный паразит не стремится убить своего хозяина", — отметил Семенов.

Ранее специалисты из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружили способность коронавируса изменять размер и жесткость белых и красных кровяных телец.