Украина генетически неспособна к независимому существованию. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Недавно внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев "развернется" к Китаю, если страны Запада будут вынуждать Украину выполнять Минские соглашения.

Пушков в своем Telegram-канале заявил, что Украина неспособна к независимому существованию. Этой стране не хватает ни истории, ни национального начала, ни способности проводить независимую политику. Сейчас политическая элита "присасывается" к западным партнерам.

Вместе с этим сенатор подчеркнул, что угрозы Арестовича неосуществимы. Украине нечего предложить прибыльному Китаю.