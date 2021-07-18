Возможные места утечки воздуха выявили на МКС

Экипаж российского модуля МКС обнаружил новые возможные места утечки воздуха, сообщил представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст.

Три из возможных мест утечки уже загерметизированы накладками или герметиками, рассказал он в ходе заседания. Ликвидировать утечку еще не удалось, но опасности для жизни экипажа она не представляет.

Космонавты столкнулись с этой проблемой осенью 2019 года. С тех пор специалисты проводят регулярные попытки устранить протечку, однако достичь результата пока что не удалось. На МКС гарантировали, что опасности нет, поскольку запасы газов на станции пополняются грузовыми кораблями.