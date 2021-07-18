Власти Крыма привлекут к уголовной ответственности организаторов водной блокады

Организаторов водной блокады Крыма привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщил глава рабочей группы по оценке ущерба, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Организованная ранее рабочая группа собрала информацию о 12 гражданах Украины, которые являлись организаторами блокады Крыма или оправдывали ее. Речь идет о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах. Все данные были переданы в правоохранительные органы.

По словам Ефима Фикса, рабочая группа уже завершает подготовку необходимых документов для подачи иска в судебные органы и взыскании ущерба, причиненного полуострову. Предварительная сумма составляет 1,47 триллиона рублей.