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Гиперзвуковая ракета "Циркон" пройдет госиспытания в августе

/ Обновлено: 18 июля 2021 08:22 80
Гиперзвуковая ракета "Циркон" пройдет госиспытания в августе

Испытания новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" пройдут в августе 2021 года. Запуск будет производиться с корабля.

Первый пуск ракеты в рамках государственных испытаний произведут с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Выстрел планируется провести в первой половине назначенного месяца. Во второй половине августа будут проходить летно-конструкторские испытания. Здесь будет задействована атомная подлодка "Северодвинск", передает ТАСС.

Источник рассказал, что раньше шла речь о пуске с "Адмирала Горшкова". Запустить ракету планировали в мае-июне. В обоих случаях предполагается поражение надводных целей.