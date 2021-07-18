Компания "Аэрофлот" развернула летящий в Лиссабон самолет из-за забастовки

Сотрудники "Аэрофлота" были вынуждены развернуть самолет, который прошлым вечером вылетел из Шереметьево в Лиссабон. Они вернули лайнер из-за забастовки работников аэропортов.

Рейс SU2606 вылетел из Шереметьево в эту субботу в 17:21 по московскому времени. Спустя четыре часа он вернулся в аэропорт.

Согласно данным издания Reuters, в Лиссабоне аэропорт 17 июля не мог обслужить пассажиров 200 рейсов. По предварительной информации инцидент произошел из-за забастовки сотрудников португальских аэропортов. Они были недовольны условиями работы и оплаты труда. На данный момент функционирование воздушной гавани останется парализованным.