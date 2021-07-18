ЕС считает отказ Варшавы от реформ судов противоречащим европейскому праву

Брюссель требует от Варшавы отменить судебные реформы, которые ЕС считает противоречащими европейскому праву.

Европейский суд считает, что Польша нарушила обязательства, которые взяла на себя в 2004 году. Однако Варшава решила не придерживаться рекомендаций.

Польша способна не остановиться на этом и пойти дальше. В августе Варшава может признать превосходство национального права над европейским. Данное решение будет крайне смелым для члена Евросоюза. Однако Польшу могут в результате оставить без европейского финансирования, передают "Известия".