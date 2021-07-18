Кинокритик Москвитин прокомментировал победу "Титана" на Каннах

Фильм "Титан" режиссера Джулии Дюкорно на кинофестивале в Каннах одержал победу в номинации "Золотая пальмовая ветвь". Кинокритик Егор Москвитин прокомментировал этот выбор жюри.

Москвитин во время беседы с редакцией iReactor заявил, что картина французского режиссера является проектом из будущего. Кинокритик считает, что события и герои фильма могут существовать только в мире с другими установками, которые могут ожидать и нас через время.

Москвитин подчеркнул, что от этого фильма тяжело получать эстетическое удовольствие. При этом эксперт заявил, что "Титан" достоин внимания и оценки, несмотря на провокационность. Он также предполагает, что такие проекты нужны для движения вперед.