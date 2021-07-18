МВД России готовится к внедрению экспресс-тестов на алкоголь

МВД России прорабатывает вопрос о внедрении экспресс-тестов на алкоголь.

Ведомство в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" и национального проекта "Безопасные качественные дороги" прорабатывает вопрос применения средств индикации паров алкоголя — экспресс-тестов. Применение этих средств позволит сократить временные затраты при общении водителей с полицейскими, а также исключить их субъективную оценку и предотвратить конфликты.

Ведомство отмечает, что при отказе водителя проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, при его несогласии с полученными результатами и наличии достаточных оснований для того, чтобы полагать их ошибочность, его направят на мед освидетельствование. Такие требования предусмотрены КоАП.