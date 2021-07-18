Кандидат в канцлеры Германии подвергся критике из-за неуместного смеха

Кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет подвергся критике от некоторых немецких политиков.

Причиной этого стал смех во время пресс-конференции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, которая была посвящена наводнению, погубившего жизни больше 140 немцев. Лашет является главой пострадавшей от стихии федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.

Штайнмайер прибыл на место инцидента в субботу и дал пресс-конференцию. Лашет смеялся с коллегами, когда президент ФРГ говорил о последствиях наводнения, передает РИА Новости.

Секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что потерял дар речи от этого инцидента. Он также сообщил, что поведение Лашета является возмутительным. Член СДПГ Карл Лаутербах сообщил, что "это просто раздражает".