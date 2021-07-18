Трое человек стали жертвами крушения самолета в Германии

Трое человек стали жертвами крушения легкомоторного самолета в немецком округе Беблинген. Происшествие произошло на федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Такое сообщение передает телекомпания SWR со ссылкой на источник в местной полиции. Согласно информации, легкомоторное судно вылетело из Штутгарта в 09:40. Самолет рухнул буквально через пять минут, пишет РИА Новости.

Специалисты экстренных служб обнаружили на месте крушения обломки воздушного судна Piper в субботу. Сотрудники правоохранительных органов сообщают о гибели троих человек. Личности погибших на данный момент устанавливаются. Спасатели продолжают вести работы по извлечению тел.