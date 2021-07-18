Чехию заставили стать беспомощной после бездоказательных выпадов против России, сообщает журналист Иво Шебестик в статье для издания Časopis argument.

По словам специалиста, кому-то выгодна современная позиция Чехии, так как фактически государство оказывается зависимым и без собственных интересов. Журналист считает, что по делу о взрывах на складах в деревне Врбетице чехи ждут «неопровержимых» доказательств, однако власти устраивают провокации против России, не обнародовав подробностей расследования.

Недружественные шаги тут же сказались на Чехии, считает Шебестик. В результате у республики закончились идеи для провокаций. Русофобская часть страны осознала опасность ситуации и решила пойти на попятную, но это лишь ухудшило положение дел.

"Теперь Россия якобы должна вычеркнуть Чехию, которая поступает недружественно, из списка недружественных стран. А еще чешская сторона потребовала возмещения ущерба. Такой презумпции вины не было, пожалуй, даже в правовой системе Чингисхана", — отметил журналист.

В конце июня Чехия потребовала от России компенсировать нанесенный в результате взрывов на складе боеприпасов в Врбетице ущерб. Сумму компенсации Прага оценила в 25,5 миллиона евро.