Саакашвили раскрыл американский план по захвату Донецка

США во время активной фазы боевых действий в Донбассе имели план по захвату Донецка.

Такое заявление сделал экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он сообщил, что бывший директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус обращался к украинским властям с призывом наступать на Донецк. У него был подготовлен соответствующий план.

Саакашвили отметил, что генерал США написал ему длинное сообщение с подробным планом. По его словам, американский военный считал, что украинские боевики могли справиться своими силами.

Бывший губернатор также добавил, что он переслал план тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко. Однако тот никак не отреагировал. Саакашвили отметил, что также позвонил Порошенко и пытался убедить его обратить внимание на предложение генерала США, но тот сменил тему разговора.