Вдова убитого лидера Гаити прилетела на родину

Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз прилетела на родину. Соответствующей информацией поделился портал Haiti-24.

Портал сообщил, что премьер-министр Гаити Клод Жозеф в аэропорту встретил Моиз. Женщина вернулась на родину в бронежилете и с перевязанной рукой.

Президента Гаити Жовенеля Моиза смертельно ранили во время нападения на его резиденцию 7 июля. Его жена Мартин Моиз также была ранена. После нападения ее эвакуировали в американскую клинику, передает ТАСС. Правоохранители задержали 23 человека, которых подозревают в убийстве лидера республики.