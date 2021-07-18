Умер второй сбитый в ДТП на западе Москвы ребенок

Второй ребенок, которого на западе Москвы сбила 18-летняя девушка, умер в больнице. Ему было три года.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГИБДД Москвы. В момент аварии малыш был на беговеле.

Трагедия произошла на улице Авиаторов на западе Москвы. Валерия Башкирова на Mazda сбила на нерегулируемом пешеходном переходе троих детей. Они переходили дорогу вместе с двумя взрослыми.

Основной удар пришелся на детей. Их госпитализировали. Пятилетний мальчик получил перелом основания черепа. Позднее он скончался в больнице. Четырехмесячная девочка в данный момент находится в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц.