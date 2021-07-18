Мишустин выразил соболезнования из-за смерти смерти первого главы ФАПСИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью первого директора ФАПСИ Александра Старовойтова.

Российский премьер оценил весомый вклад в развитие отечественной науки. Также Мишустин отметил Старовойтова в укреплении обороноспособности страны. Такое заявление передает пресс-служба правительства.

"Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Александра Старовойтова", — сказано в сообщении.

По словам премьер-министра, именно Старовойтов был у истоков создания одной из крупнейших спецслужб России ФАПСИ. С его помощью были разработаны системы безопасности государства. Также он оказывал содействие в автоматизации и цифровизации оперативной и правительственной связи.