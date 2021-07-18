Украинский политолог заявил о бессилии НАТО в войне с Россией

Киеву не поможет членство в Североатлантическом альянсе в случае войны с Россией.

Европа хорошо относится к России. Германия и Франция вряд ли будут защищать Украину во время противостояния с Москвой из-за своего миролюбивого настроения. Об этом сообщил профессор политологии Рутгерского университета Александр Мотыль изданию "Український тиждень".

"Уровень жизни в Европе высокий, память о Второй мировой войне еще жива, склонность к согласию большая, а Украина далеко", — считает Мотыль.

Политолог отметил, что большая часть европейской армии находится в плачевном состоянии и не имеет боевого опыта. Также плохо дела обстоят и с транспортной сетью на континенте. Мотыль сообщил, что не стоит надеяться на Вашингтон из-за того, что их вооруженные силы находятся за океаном.