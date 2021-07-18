Жителей чеченских сел обеспечат бесплатной водой из-за аномальной жары

Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечит водой жителей чеченских сел, которые остались без водоснабжения из-за жары.

Об этом сообщил руководитель региона Рамзан Кадыров в своем обращении к главам муниципальных районов. По его словам, фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова возьмет на себя все расходы на покупку воды.

"Ваша задача сделать так, чтобы вода была во всех селах, где ее не хватает. Мы не можем допустить, чтобы в такую жару людям приходилось нуждаться в воде", — сказал Кадыров.

Синоптики прогнозируют с 18 по 22 июля повышение температуры воздуха до 40 градусов в Чечне. Глава региона велел предоставить информацию о водоснабжении во всех районах. Также правительству Чечни было поручено подготовить предложения во избежание подобных проблем в будущем.