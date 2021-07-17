Захарова напомнила Вашингтону о мандате Совбеза ООН в Афганистане

Американская операция не завершила свои действия в Афганистане, необходимо помнить о мандате Совета Безопасности ООН.

Соответствующее заявление сделала представитель МИД России Мария Захарова во время эфира на Youtube-канале "Соловьев Live". Дипломат подчеркнула, что это была не американская кампания, а это был мандат Совбеза ООН, который выдали коалиции, возглавляемой Вашингтоном.

Она заявила, что США и другие страны, входящие в коалицию, ни разу не пришли в Совет Безопасности ООН и не предоставили отчет о своих действиях. Из-за этого американская операция не имеет логического завершения, отметила Захарова.