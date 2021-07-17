Первая тренировка парада ко Дню ВМФ в Петербурге пройдет 18 июля

Первая тренировка главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет 18 июля.

Соответствующей информацией поделился департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России. В этот день на Неве разведут мосты. В тренировке будет принимать участие морская авиация, передает ТАСС.

Во время тренировки предстоит проверить все элементы с запланированным хронометражем и сценарием. Примерно 20 боевых кораблей пройдут по Неве 18 июля. Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге 25 июля.