Украина может развалиться из-за серьезного кризиса, в состоянии которого она сейчас находится.

На Украине огромный кризис в медицине, образовании и бюджете, а также ожидаются проблемы в сфере энергетики. Об этом заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев. Он также предрек Киеву массовые уличные протесты из-за ямы, в которую страну погрузила правящая партия "Слуга народа", передает телеканал "Наш".

"Если осенью это выплеснется на улицу, все наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект "Украина" закончился", — сказал Мураев.

По его словам, развал страны выгоден для всех ее соседей. Украинские территории хотят Венгрия, Польша, Румыния и Россия. Политик отмечает, что Украину ожидает сценарий развала Югославии.