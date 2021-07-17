"Фламенго" требует 60 млн евро у "Краснодара" за нападающего Абреу

Футбольный клуб "Фламенго" может продать форварда Педро Абреу. Бразильцы на трансфере нападающего хотят заработать не меньше 60 миллионов евро.

"Краснодар" заинтересован в покупке Абреу, передает издание Globo Esporte. Российский клуб общался с представителями и агентами бразильца. Сообщается, что нападающему предложили большую зарплату.

"Краснодар" также контактировал с "Фламенго" для обсуждения перехода форварда. Бразильский клуб заявил, что не собирается оформлять трансфер Абреу и не сядет за стол переговоров, если предложение будет меньше 60 миллионов евро.