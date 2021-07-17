Гол Кузяева принес "Зениту" победу над "Локомотивом" в матче за Суперкубок России

Петербургский "Зенит" переиграл столичный "Локомотив" в матче за Суперкубок России по футболу.

"Зенит" в шестой раз в клубной истории стал обладателем Суперкубка России. Футболисты петербургского клуба со счетом 3:0 победили московский "Локомотив". Авторами забитых мячей стали полузащитники Далер Кузяев и Александр Ерохин, а также форвард Сердар Азмун.

Уже 24 июля "Зенит" и "Локомотив" проведут матчи первого тура РПЛ. Команда Сергея Семака в гостях сыграет с "Химками" из Московской области, железнодорожники на своем стадионе примут тульский "Арсенал".