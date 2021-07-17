После слухов об отказе легкого близкие рассказали о состоянии МакSим

Источник близкий к семье певицы Марины Максимовой (МакSим) не подтвердил ухудшение состояние звезды и отказ правого легкого.

Артистка, исполнившая хит "Знаешь ли ты", попала в больницу несколько недель назад с подозрением на пневмонию. У МакSим было поражено 40% легких. Через несколько дней этот показатель стал увеличиваться, из-за чего врачи приняли решение ввести звезду в медикаментозный сон и подключить к аппарату ИВЛ.

Певица находится в коме в тяжелом состоянии уже несколько недель. Telegram-канала Mash сообщил, что у артистки начало отказывать правое легкое. По данным последнего рентгена, в органе дыхании обнаружили кисты и полости. Кроме того, ухудшение сказалось и на сердце исполнительницы.

Подтвердить эти данные близкие звезды в беседе с журналистами ФАН не смогли. Они отметили, что положение звезды все еще стабильно тяжелое. До этого ее представитель Яна Богушевская завила о положительной динамике, которую увидели врачи в состоянии певицы.