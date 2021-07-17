Новые уникальные беспилотники смогут определять утечки газа

Группа ученых из Нидерландов, Испании и США создала отряд дронов, способных фиксировать утечки газа и иные химические угрозы.

Маленький размер созданных беспилотников делает их труднодоступными для врагов. Их энергии хватает для создания карт вокруг себя. Новый алгоритм Sniffy Bug постепенно определяет границы пространства работы дронов. Они могут узнавать друг друга в воздухе и избегать столкновения, сообщают исследователи.

Кроме того, беспилотники могут передавать друг другу информацию при обнаружении утечки газа или других угроз. Новая разработка поможет солдатам и спасателям, которые вынуждены работать под землей или в условиях плотной застройки. Исследователи заявляют, что создали первый автономный рой нано-квадрокоптеров.