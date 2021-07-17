Мендель ушла с поста пресс-секретаря Зеленского ради работы на украинском телеканале

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского ушла работать ведущей проекта "Большая деолигархизация" на телеканале "Украина 24".

Пост пресс-секретаря украинского президента занял телеведущий Сергей Никифоров. Мендель ушла работать в СМИ. Девушка будет вести программу "Большая деолигархизация" на канале "Украина 24".

"В качестве постоянного колумниста к нам присоединилась Юлия Мендель. <…> Ее дебютную видеоколонку для "Большой деолигархизации" вы можете увидеть в эфире уже сегодня", — сообщили представители телеканала.

Программа будет выходить в эфир еженедельно по субботам на телеканале "Украина 24", а также по понедельникам на канале "Украина".