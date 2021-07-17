Расследование крушения малайзийского Boeing 777 над Донбассом продолжат использовать как инструмент давления на Россию. К такому выводу пришел эксперт Клуба «Валдай» и Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ и Центральной Европы Артем Куреев.

В 2014 году пассажирский лайнер выполнял рейс MH17 и был сбит неизвестной ракетой над территорией Донецкой области. Однако США отказались предоставить спутниковые снимки, на которых был якобы запечатлен момент пуска ракеты по самолету, сославшись на их секретность.

По словам Куреева, дело об авиакатастрофе необходимо Западу для создания имиджа России как державы-агрессора. На это указывает то, что зарубежные СМИ и политики будут воспринимать сфабрикованные доказательства по MH17 как правдивые вне зависимости от их качества.

Новостное агентство «Харьков» / Андрей Тюнников

«Пока политика Вашингтона на украинском направлении не изменится, Белый дом будет настаивать на осуждении России», — не сомневается собеседник «Ленты».

Эксперт добавил, что расследование крушения вписывается в большую игру Запада против Москвы.

«Сбитый самолет оказался крайне нужен ЕС и Украине в 2014 году для ужесточения санкций и нового витка антироссийской риторики», — подытожил Куреев.

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines вылетел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и примерно через 2 часа и 49 минут был поражен, по версии суда, ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук». На его борту находились 298 человек — все они погибли.

Следствие обвинило в причастности к инциденту трех россиян — Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко. Украина, США и страны Запада призывают Москву признать ответственность за катастрофу, однако та отрицает свою причастность.