Член МОК из Южной Кореи заразился COVID-19 в преддверии ОИ-2020

Член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) получил положительный результат теста на коронавирус перед стартом ОИ-2020.

Ю Сын Мин стал первым членом МОК, заразившимся коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию представили журналисты Inside the Games. Источник сообщил, что представитель Южной Кореи сдал тест на COVID-19 по приезде в японскую столицу, и результат показал наличие заболевания.

Позже это подтвердил сам Ю Сын Мин, являющийся олимпийским чемпионом 2004 года по настольному теннису в одиночном разряде. Южнокореец был переведен в изолятор. Он может пропустить ОИ-2020 и точно не примет участие в двухнедельной сессии МОК. Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.