Американцы решили вложиться в строительство патронного завода на Украине

Частный патронный завод хотят построить в украинском Житомире. В настоящее время подготавливается необходимая для строительства документация.

По имеющейся информации, вложиться в проект решила американская компания. Известно, что в качестве места для строительства патронного завода рассматривались Львов и Днепр, но в конечном счете выбор пал на Житомир. Никаких подробностей о реализации проекта в настоящее время нет. Примечательно, что это уже второй по счету завод по производству патронов, который обещают построить иностранцы на Украине.

Первыми соглашение с "Укроборонпромом" подписали канадцы. При этом проект "завис" на этапе разработки технико-экономического обоснования, к другим этапам еще даже не приступали. Однако строительство при условии своевременного финансирования обещали завершить за четыре года. Стоит отметить, что минобороны Украины на протяжении последних лет ежегодно рапортует о выделении крупных средств на строительство патронного завода. Однако никаких результатов до сих пор нет.

Ранее сообщалось, что правоохранители провели ряд обысков в офисах главного оборонного концерна Украины в рамках дела о масштабных хищениях.