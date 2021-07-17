Шугалей объяснил, почему США открещиваются от помощи Украине

Украине будет очень тяжело перейти на внутреннее управление после отказа США участвовать в судьбе украинского государства, заявил глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

Таким образом он прокомментировал недавнее высказывание представителя Госдепартамента США Джорджа Кента, заявившего, что судьба Украины не зависит от США. По его словам, решение ключевых для страны вопросов должно стать заботой людей, родившихся и живущих на Украине. Шугалей отметил, что украинское государство уже долгие годы находится под внешним управлением, поэтому ему будет сложно перестроиться, передают "Народные Новости".

"Все построено на зависимости от Запада, от США в первую очередь. Для Киева отказ Вашингтона — большой удар. В украинской власти закрепилось большое количество людей с крайне националистическими русофобскими взглядами", — говорит он.

По его словам, Вашингтон открещивается от Украины, когда ему это удобно. США обещают безграничную помощь "молодому демократическому государству", если это выгодно самим американцам.

"Когда им нужно наладить отношения с Европой или выступить в роли неких "защитников прав человека", они открещиваются от своих действий на Украине. Когда стоит вопрос о целесообразности военного присутствия рядом с нашими границами, идет поворот в обратном направлении", — пояснил социолог.

Шугалей подчеркнул, что если Украине удастся избавиться от внешнего влияния, то в отношениях с Россией может произойти определенное потепление.