Sohu: жесткий маневр ВВС РФ над Беринговым морем привел китайцев в восторг

Проучив ВВС США над акваторией Берингова моря, Россия вызвала восхищение у китайцев. Российские истребители заставили американских пилотов сменить курс и не допустили нарушения государственных границ, обратили внимание обозреватели китайского издания Sohu.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ (входит в состав Минобороны) сообщили, что истребители МиГ-31 и Су-35 сопроводили над Беринговым морем трех стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США.

В ведомстве уточнили, что после операции российские самолеты благополучно совершили посадку на аэродромах базирования. Нарушения государственной границы допущено не было. Полет ВВС РФ выполнялся в строгом соответствии с международными нормами.

wikipedia.org / Hiyashi Sutherland / Public Domain

Читатели Sohu по достоинству оценили суровый профессионализм российских пилотов. Некоторые и вовсе назвали военнослужащих «примером для подражания».

«Россия хороша», — отметил житель Шаогуаня (провинция Гуандун).

«Русский подход можно описать всего одним словом: крутой», — поддержал его другой пользователь.

Еще один комментатор отметил, что Россия ответила на провокацию США, как подобает настоящей боевой державе — «жестко».

Федеральное агентство новостей /

Другая часть пользователей возмутилась агрессией со стороны Вашингтона. По их мнению, регулярные провокации со стороны США говорят лишь о том, что больше всего на свете они боятся Россию.

«Враг всего мира — Соединенные Штаты», — убежден житель Пекина.

«Америка играет с огнем», — добавил читатель издания.

«Тех, кто бросает вызов, следует проучивать», — написал другой интернет-пользователь.

Ранее замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов предостерег страны НАТО от новых провокаций у границ России. Он заявил, что государство и впредь будет жестко реагировать на маневры, подобные инциденту с британским эсминцем Defender, который в июне пересек российскую границу в Черном море.