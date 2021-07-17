Украл, выпил, в тюрьму: Почему в России нет свободы после освобождения

— Как попали в тюрьму?



— У меня крайне грустная история. Настолько я погрузился в свое безумие, свои страсти и в некоторые соблазны, что привело к тому, что от моей руки погиб мой родной отец. Не буду себя оправдывать, но и я кое-что унаследовал. Рос в семье атеистов, о боге мне никто не говорил, постсоветское время — было очень много таких как я, которые выросли в абсолютно безбожное время. Мои родители были членами партии (КПСС - прим. ред.).



Все произошло через призму наркотического опьянения и всплеска неконтролируемой агрессии, по трагическому стечению обстоятельств. Это были неумышленные действия. Я был в каком-то одержимом, безумном состоянии и как-то физически его искалечил, уничтожил. Меня судили по 111 статье, пункт 4 — тяжкие телесные повреждения, повлекшие за собой по неосторожности смерть потерпевшего. Я получил 9 лет, но потом уже признал свою вину и получил 8 лет лишения свободы. Фактически весь срок я полностью отбыл.



Я не был уверен в своей виновности, потому что я не помнил произошедшего. Находился в таком состоянии, что, встав утром, я даже не понял, что я наделал. Не поверил, пытался себя оправдать, думая, что кто-то пытается меня подставить.



Причем, очень многие люди, которые находятся в местах лишения свободы, пытаются себя оправдать, не признают свою вину. И борются внутри себя даже до того, что на фоне такого нервного состояния заболевают туберкулезом и уезжают в спец-колонии для туберкулезников. Стоят до конца, так сказать.



Но уже в первый год заключения я смирился и признал себя виновным — это очень важно, если ты действительно виновен. В большинстве случаев совесть должна подсказать.



