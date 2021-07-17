Украл, выпил, в тюрьму: Почему в России нет свободы после освобождения

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История Алексея
Петербуржец Алексей, отбывший 9 лет в выборгской колонии, рассказал «ПС», какие тяготы подстерегают «первохода» и что помогло ему сохранить надежду на возвращение к нормальной жизни.
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— Что делали после выхода на свободу? Удалось ли заработать какие-то деньги в тюрьме?
— Копейки там, копейки. У нас не было такого, чтобы в колонии была возможность заработать серьезные деньги. В советские времена, слышал, что зарабатывали люди на станках. А так — две тысячи рублей плюс какие-то пособия, но я уже даже не помню. Помогло до дома доехать только.
Еще батюшка, к которому я ходил в храм, сунул мне неожиданно перед выходом в руки тысячу. Он многим, как оказалось, давал деньги перед выходом, кто ходил в храм.
Когда приехал домой, я часа два бродил по своему району и не верил, что я на свободе. Представляете себе, 8 лет отсутствия? Я каждый день на зоне представлял этот день.
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Тюрьма глазами
русского гангстера
Михаил Орский, чья криминальная карьера стартовала в конце 70-х с квартирной кражи и расцвела в суровые 90-е крышеванием бизнесменов и стрелками с бандитами, сегодня ведет свой блог на YouTube и наслаждается семейной жизнью.
Его книга «Путь русского гангстера. Легенды лихих девяностых» обрела статус бестселлера.
По просьбе «Политики Сегодня» Орский пролил свет на изнанку российской пенитенциарной системы, о которой знает не понаслышке.
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Позиция власти
О том, планирует ли государство пересмотреть подход к социализации бывших заключенных, «Политика Сегодня» узнала у председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
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Взгляд ФСИН
Ветеран Федеральной службы исполнения наказаний, полковник внутренней службы в отставке Василий Макеенко убежден, что в обозримом будущем государство не планирует всерьез менять подход к работе с бывшими заключенными.