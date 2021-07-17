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Кудрин назвал экономику причиной распада СССР

/ Обновлено: 17 июля 2021 18:29 75
Кудрин назвал экономику причиной распада СССР

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин объяснил причину развала СССР.

Как считает бывший глава Минфина России, развал Союза стал результатом спада экономического развития, который произошел в последние десять лет его существования. Экономика в это время теряла эффективность ежегодно. Кроме того, в качестве причин Кудрин назвал замедление в проведении реформ и перестройку плановой экономики.

"Развал СССР был предопределен его последним десятилетием", — цитирует Кудрина "Коммерсантъ".

Экономический застой 1970-х годов явился началом того, что СССР перестал быть "центром притяжения" и терял экономическую привлекательность, заключил он.