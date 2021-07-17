Федор Смолов сыграет против "Зенита" в матче за Суперкубок России

Тренерские штабы петербургского "Зенита" и московского "Локомотива" определили составы команд на матч Суперкубка России по футболу.

"Зенит" и "Локомотив" 17 июля проведут в Калининграде матч за Суперкубок России. Тренерские штабы уже определили составы, в которых команды выйдут на первую игру нового сезона. Форвард "Зенита" Артем Дзюба и защитник Деян Ловрен, которые принимали участие в Евро-2020, остались в запасе.

Тренерский штаб "Локомотива" во главе с Марко Николичем не включил в стартовый состав Антона Миранчука. Голкипер Маринато Гильерме и форвард Федор Смолов, которые не были вызваны в сборную России на Евро-2020, сыграют с первых минут.

Матч "Зенита" и "Локомотива" обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.