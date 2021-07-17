Захарова раскритиковала методы Киева в борьбе с "дезинформацией"

Обыски в офисах корпунктов и преследование журналистов стали обыденностью на Украине, отметила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Так российский дипломат прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, заявившего, что страна имеет большой опыт в сфере противодействия дезинформации. Киев пускает в ход любые методы — от закрытия телеканалов до прямого вмешательства спецслужб в деятельность СМИ, подчеркнула Захарова.

"Обыденностью стали обыски в офисах корпунктов и уголовное преследование журналистов по надуманным основаниям", — заявила она.

Трудно перечислить всех представителей прессы, которые прошли через СИЗО и домашние аресты, отметила Захарова. Украинские власти оказывают на журналистов давление, угрожают физическим насилием и запрещают вещание всем, кто не вписывается в мейнстрим, рассказала представитель МИД России.