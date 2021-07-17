В Британии появится спецподразделение для борьбы с Россией

Новое спецподразделение будет выполнять особенно опасные миссии, заявил его будущий бригадир Марк Тоттен изданию Times.

Работа военнослужащих будет сосредоточена на противодействии другим государствам. В частности, речь идет о России и Китае. По его словам, подразделение будет насчитывать четыре тысячи человек.

"А мы можем выполнять некоторые задачи, такие как, например, контртеррористическая деятельность в море или совместные операции, которые представляют сложность и сопровождаются более высокими рисками", — сказал он.

Ожидается, что новая спецслужба может взаимодействовать с MI6. Не исключено, что специалисты также будут заниматься подготовкой военно-морских сил стран у Южно-Китайского моря.