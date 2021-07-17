Мосгорсуд арестовал замначальника ЮТУ Скрипкина на два месяца

Решением Дорогомиловского суда города Москвы замначальника Южного таможенного управления ФТС России Александр Скрипкин был заключен под стражу.

В СИЗО Скрипкин проведет два месяца — до 15 сентября 2021 года включительно, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Арестованный вместе с его подельником-предпринимателем обвиняются в присвоении бюджетных средств при реализации государственного контракта на закупку административного здания. В частности, Скрипкин намеренно завысил начальную цену, что привело к ограничению конкуренции и предоставлению второму фигуранту дела преимущества. В здании должны были разместиться Южная электронная таможня и Южный таможенный пост.