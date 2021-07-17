Политолог высмеял амбиции Киева по «завоеванию» Китая для борьбы с РФ

В офисе президента Украины Владимира Зеленского понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией. О такой возможности заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

По его словам, «развернуться» в сторону Пекина Киев может в том случае, если страны Запада будут вынуждать его выполнять Минские соглашения. Последние предусматривают отвод тяжелых вооружений, вывод иностранных вооруженных формирований, а также проведение местных выборов в Донбассе.

Внештатный советник главы офиса Зеленского полагает, что Украина может позволить себе проигнорировать мнение «западных партнеров». А кардинально изменить позицию киевских властей по этому вопросу получится лишь при наличии «очень серьезных гарантий»:

president.gov.ua / Офіс Президента України

«Это <...> кредит миллиардов десять долларов или прямая помощь, это серьезные вливания в безопасность и экономику, это статус основного союзника США вне НАТО», — перечислил Арестович.

При этом особые надежды Арестович возлагает на встречу Зеленского с американским коллегой Джо Байденом — если она не принесет плодов, то для Киева начнется «отдельный этап жизни» с разворотом на Восток.

«Китай, страны Ближнего Востока, Индия, возможно… Если нам не помогут Штаты справиться с Россией, то поможет Китай. Китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков», — был категоричен Арестович.

Возможность такого расклада событий политик объяснил «плохими» отношениями между Москвой и Пекином.

wikipedia.org / mil.ru / CC BY 4.0

Амбиции Украины по «завоеванию» Востока заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин назвал «несостоятельными». По словам эксперта, Киев неожиданно понял, что за одну только антироссийскую риторику ни одна страна Запада в него вкладываться не будет.

«Стоит отметить чрезмерную нервозность, несостоятельность, какие-то детские обиды и всевозможные амбиции Украины о том, что она — центр Европы, с которым нужно всем считаться. Это заявление — лишь продолжение истерии, которая в последнее время исходила от киевских властей», — объяснил Кошкин корреспонденту «Политики Сегодня».

Особенно комичным высказывание Арестовича выглядит на фоне того, как весь мир, «затаив дыхание», обсуждает тесное сотрудничество России и Китая, констатировал собеседник издания. «Поворот» Киева на Восток сомнителен, потому что едва ли Киев может предложить что-то Пекину.

wikipedia.org / Global Look Press / Palácio do Planalto / CC BY-SA 4.0 / Pravda Komsomolskaya

«Украина думает, что нашла способ ущемить Запад и обидеть его этим заявлением. Но Китай поддерживает Россию, а Россия — Китай. Не думаю, что Украина может занять центральную роль между двумя государствами. Это, скорее, свидетельство фиаско, которое терпит киевская власть», — подытожил политолог.

Ранее Арестович заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель сдала интересы Украины в пользу России. Так он прокомментировал визит президента Зеленского в Берлин.

«Госпожа Меркель 7 лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России... Я так понимаю, что немцы называют это защитой немецких национальных интересов. Часть Запада настолько серьезно обеспокоена проблемой Китая, готова договориться с Россией, цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении Байдена есть такие люди», — посетовал политик.

Ранее экономист Василий Колташов объяснил «Политике Сегодня», почему Украина попала в транзитную ловушку еще до завершения строительства «Северного потока — 2».